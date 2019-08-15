Владимир Путин наградил замглавы Мосгоризбиркома орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Уточняется, что Ермолов получил орден «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее, в июле, за «заслуги в развитии и совершенствовании избирательного права» Путин присвоил звание заслуженного юриста России главе юридического отдела Мосгоризбиркома Риме Кузнецовой, отмечает издание.