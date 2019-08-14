Удельный вес атеистов среди молодежи в России составляет 37%

Примерно две трети граждан России относят себя к православной вере.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, проведенного среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Сообщается, что последователями православия считают себя 63% россиян, чаще всего это люди в возрасте от 35 до 44 лет (65%), от 45 до 59 лет (65%) и старше 60 лет (74%).

«Реже других относят себя к сторонникам православия представители молодежи от 18 до 24 лет (23%), хотя в группе респондентов от 25 до 34 лет доля сторонников православия выше в три раза», – отмечают социологи.

Последователями ислама считают себя 5% россиян, на католиков и протестантов приходится по 1%.

Опрос выявил, что 6% россиян называют себя верующими, однако не относят себя ни к одной из конфессий. Между верой и атеизмом колеблются 6% респондентов, 15% считают себя неверующими. Отмечается, что удельный вес атеистов среди молодежи в возрасте 18–24 лет составляет 37%.

По данным ВЦИОМ, 86% приверженцев православной веры являются крещеными. Две трети (66%) из них прошли обряд по решению родителей или родственников.

Примерно треть респондентов (34%) считает, что решение о крещении должно приниматься в сознательном возрасте. Чаще всего на это указывают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (59% респондентов).

Ранее исследование ВЦИОМ выявило, что почти каждый второй россиянин не читает книги.