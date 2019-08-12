Ущерб от незаконной рубки леса в Бурятии с начала года превысил 308 млн рублей

Глава Бурятии Алексей Цыденов считает, что причины лесных пожаров не связаны с деятельностью человека.

При этом он отметил, что для Бурятии, как и других дальневосточных регионов, крайне актуальна проблема незаконных вырубок леса. «С начала года выявлено почти 700 фактов незаконной рубки, ущерб лесному фонду – более 308 миллионов рублей. Раскрываемость этих преступлений составляет 67%», – рассказал Цыденов в интервью «РИА Новости».

Чиновник сообщил, что за нарушения в сфере лесного законодательства в Бурятии возбуждено 578 уголовных дел и заведено более 1,6 тысячи дел об административных правонарушениях. По его словам, к ответственности привлечены 176 нарушителей, выписаны штрафы на сумму почти 9 млн рублей.

Глава Бурятии подчеркнул, что бушующие в регионе пожары имеют природный характер и не связаны с действиями человека. «Когда пытаются приписать эти пожары людям, якобы кто-то хочет горельник вырубить, это выглядит как минимум странно, потому что это происходит в таких неудобных местах, куда и человек-то не заходит», – сказал Цыденов. Он уточнил, что сейчас в Бурятии горит порядка 67 тысяч гектаров леса. По его словам, в Минприроды было направлено обращение из-за нехватки средств на тушение лесных пожаров в регионе.