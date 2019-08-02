СК отказался завести уголовное дело на отца сестер Хачатурян из-за его смерти

Адвокат одной из дочерей убитого Михаила Хачатуряна заявил, что следователи не станут возбуждать уголовное дело о насилии.

Как пояснил РБК адвокат Алексей Липцер, отказ СК от возбуждения дела связан со смертью самого Михаила Хачатуряна.

«Ничего удивительного не произошло, потому что в любом случае сначала следователь должен вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью. Это постановление не реабилитирующее, так как в нем перечислены преступления, которые он совершил, как установленный факт», — пояснил Липцер.

По его словам, дело еще может быть заведено, если родственники погибшего захотят оспорить это постановление и доказать невиновность Хачатуряна.