Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сократив его до 12 пород

Кабмин утвердил перечень потенциально опасных пород собак, хозяева которых не могут выгуливать их без намордников.

Как передает «Интерфакс», перечень был утвержден в соответствии с законом «Об ответственном обращении с животными...», который был принят депутатами Госдумы в декабре 2018 года.

Отмечается, что МВД работало над списком в течение последних нескольких месяцев, сократив его первоначальный вариант с 69 до 12 потенциально опасных пород собак.

Теперь в перечень вошли акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы всех этих собак.

Хозяевам питомцев, попавших в список, по закону запрещается выгуливать их без намордников и поводков.