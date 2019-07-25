В Госдуме призвали не считать материнский капитал "‎панацеей от всех бед"

Первый замглава Министерства труда Алексей Вовченко предложил сделать программу материнского капитала бессрочной.

В интервью «‎РИА Новости» он заявил, что эта мера должна остаться постоянной и величину маткапитала нужно ежегодно индексировать.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член партии КПРФ Тамара Плетнёва идею одобрила, но призвала к более системным решениям. «Маткапитал, конечно же, на демографическую ситуацию влиять будет, но всё равно это не панацея от всех бед. Нам нужно демографическую ситуацию продумывать очень серьёзно», - цитируют ее слова RT.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил, что маткапитал планируют проиндексировать с 1 января 2020 года до 470 тысяч рублей.