Армения заявила об аресте на 40 суток подозреваемого в убийстве спецназовца ГРУ

Генпрокуратура Армении просит у РФ передать материалы для преследования фигуранта дела об убийстве Никиты Белянкина.

Как передает «Интерфакс», в Армении арестовали одного из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

Отмечается, что фигурант уголовного дела пробудет под стражей в течение 40 суток.

В настоящее время Генпрокуратура страны сообщила об аресте российским коллегам и запросила материалы дела для уголовного преследования.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что подозреваемый в убийстве Белянкина Оганес Айрапетян был объявлен в международный розыск.