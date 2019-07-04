Ударивший ножом спецназовца ГРУ заявил, что не верит в объективность СК

Основного подозреваемого по делу об убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина под Москвой объявили в международный розыск.

Как передает ТАСС, следствие объявило в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, который считается основным фигурантом дела о массовой драке в Красногорском районе Подмосковья, где погиб ветеран боевых действий Никита Белянкин.

По словам адвоката обвиняемого Рубена Киракосяна, его подзащитному заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве.

При этом сам Айрапетян, который ранее был судим за кражу, «осознает и признает, что убит человек, а другой ранен, однако у него есть своя версия произошедшего».

«Он действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации. Применение ножа — не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация», — пояснил адвокат.

Он также добавил, что подозреваемый готов явиться к следователям с повинной, однако пока воздерживается от явки в связи с тем, что ранее сталкивался с системой, поэтому не верит в объективность следствия и в готовность непредвзятого исследования его версии защиты близких.

Напомним, бывший спецназовец ГРУ, ветеран боевых действий Никита Белянкин погиб в ночь на 1 июня в массовой драке под Москвой, когда заступился за раненого прохожего.