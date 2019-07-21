МВД Украины получило более 600 сообщений о нарушениях на выборах в Раду

606 обращений о нарушениях на выборах получено украинскими полицейскими в первые часы работы избирательных участков.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду.

При этом уже к 12.00 МВД получило 606 сообщений о нарушениях на избирательных участках.

Так, больше всего нарушений связано с незаконной агитацией — 149. Также поступают жалобы на препятствование осуществлению избирательного права (30), конфликт (17), подкупы избирателей (15), повреждение имущества (8), сообщение о минировании (3).

Лидирует по числу нарушений Донецкая область (87).