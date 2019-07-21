На Украине открылись избирательные участки для внеочередных выборов в Раду

24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах участвуют в выборах в Верховную раду Украины.

Как передает «Коммерсант», в 8:00 в воскресенье, 21 июля, на Украине открылись избирательные участки для внеочередных выборов в Верховную раду.

Отмечается, что жители страны смогут оставить свой голос до 20:00. Голосование проводится по смешанной системе: народ выберет 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов и 199 — по одномандатным округам.

Всего в выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в округах.

По данным социологов, за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 49,5% украинцев. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают 10,5% избирателей, партию «Европейская солидарность» — 7,7%, партию «Батькивщина» — 6,9%.

Напомним, о том, что новый украинский лидер Владимир Зеленский подготовил указ о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов, стало известно 18 мая. Такое решение президент страны объяснил низким уровнем доверия.