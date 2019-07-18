Число отравившихся едой из автоматов в Москве увеличилось до 65 человек

В Москве зафиксировано 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. До этого Роспотребнадзор сообщал о 51 отравившемся. Сообщается, что новые пострадавшие обратились за помощью позже.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на утро четверга, 18 июля, в столичных больницах остаются 17 пострадавших.

Первый случай обращения к врачам после употребления продукции Healthy food был отмечен 10 июля. О массовом отравлении едой из офисных автоматов стало известно 16 июля. У большинства из обратившихся в больницы диагностирован сальмонеллез.

Роспотребнадзор выяснил, что продукцию для вендинговых машин производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промышленной зоны. Там нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из оборота изъято около 3 тонн сырья и готовых изделий, закрыты 22 точки с автоматами в разных округах Москвы.