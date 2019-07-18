17 отравившихся едой из автоматов Healthy Food остаются в больнице

На утро четверга, 18 июля, в столичных больницах остаются 17 человек, отравившихся едой из офисных автоматов.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, всем отравившимся едой из вендинговых автоматов Healthy food поставили диагноз «сальмонеллез».

О массовом отравлении офисных работников едой из автомата стало известно 16 июля, когда «сальмонеллез» нашли у 51 человека.

Роспотребнадзор провел проверку цехов, в которых готовили еду для автоматов, и выявил многочисленные нарушения: некоторые холодильники оказались неисправными, производственные помещения не соответствовали количеству обрабатываемой продукции, сырье и готовая продукция могли храниться вместе. Кроме того, в цехах были найдены просроченные продукты. Цеха опечатали.