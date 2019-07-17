Сотрудников ярославской ИК-1 ждут проверки из-за новых пыточных видео

ФСИН назначила проверку после появления в СМИ видео пыток сотрудников колонии в Ярославле над заключенным Ивановым.

В среду, 17 июля, «Новая газета» опубликовала новое видео издевательств над заключенными ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1), составленное из записей, сделанных в феврале 2016 года и попавших позднее в распоряжение правозащитного фонда «Общественный вердикт».

На одной из записей сотрудники УФСИН силой пытаются вывести из камеры штрафного изолятора заключенного Андрея Иванова, который неоднократно жаловался администрации на то, что ему не выдают из его личных вещей туалетную бумагу. Сокамерники не дают вывести его из камеры, и тогда тюремщики применяют дубинки. Несмотря на сопротивление, сотрудникам колонии удается вытащить Иванова из камеры, после чего его волокут спиной по железным ступеням.

Как говорится на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ярославской области, в связи с появлением в СМИ новых пыточных видео ведомство уже назначило служебную проверку по факту применения сотрудниками колонии физической силы и специальных средств к осужденному.

Напомним, уголовное дело об избиении заключенного ИК-1 Евгения Макарова было возбуждено в июле 2018 года после публикации «Новой газетой» аналогичного пыточного видео. На данный момент 15 бывших сотрудников УФСИН по Ярославской области, которые являются обвиняемыми по данному делу, знакомятся с материалами.