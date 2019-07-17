Шестерым украинским морякам продлили арест еще на три месяца

Лефортовский суд продлил меру пресечения до 24 октября шестерым из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Как передает «Интерфакс», в среду, 17 июля, в Москве проходит заседание суда по поводу продления срока ареста для 24 украинских моряков, которые осенью прошлого года были задержаны в Керченском проливе.

Отмечается, что к настоящему моменту Лефортовский суд вынес решение о продлении меры пресечения для шестерых из них, в том числе для командира Дениса Гриценко. Согласно постановлению, они останутся под стражей до 24 октября 2019 года.

Мера пресечения остальным фигурантам дела станет известна позднее.

Агентство подчеркивает, что в Лефортовский суд приехали родственники военных, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, которая накануне должна была обменяться со своей российской коллегой Татьяной Москальковой списком российских и украинских заключенных для обмена между странами.