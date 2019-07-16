Киев заявил, что договорился с Москвой об обмене заключенными в течение месяца

Замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил о достижении договоренности с Россией о возвращении заключенных.

Как передает «Новая газета» со ссылкой на трансляцию телеканала «Громадское», предварительная договоренность об обмене заключенными была достигнута на встрече советников лидеров стран «Нормандской четверки» 12 июля.

По словам замглавы администрации Владимира Зеленского Вадима Пристайко, списки конкретных граждан на обмен будут переданы на встрече между омбудсменами Татьяной Москальковой и Людмилой Денисовой 16 июля. При этом решение о возвращении заключенных на родину будет принято уже в течение месяца.

«В течение месяца договорились совершить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленников. Мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача — сейчас обменять, практически получить наших людей обратно и разблокировать тот процесс "всех на всех", который до этого времени заблокирован», — рассказал Пристайко.