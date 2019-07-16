Прокуратура проверит "новосибирские Мальдивы" после фото блогеров

Прокуратура Новосибирской области проверит озеро у ТЭЦ в Новосибирске из-за яркого цвета воды.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщается на сайте прокуратуры. Уточняется, что ведомство намерено проверить исполнение законов, в том числе в области охраны природы.

Как сообщал Sobesednik.ru, озеро в Новосибирске стало популярным у блогеров из-за ярко голубого цвета воды и получило название «новосибирские Мальдивы». В водоем отходы сливает воды ТЭЦ. При этом в Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит территория, утверждают, что вода не опасна и не токсична, а радиационный фон там находится в норме.