Золоотвал Новосибирской ТЭЦ стал местом паломничества любителей селфи

На золоотвале Новосибирской ТЭЦ-5, привлекающем многочисленных фотографов из-за необычной бирюзовой воды, усилена охрана.

Как пишет «РИА Новости», золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5 с начала лета привлекает внимание многочисленных блогеров и журналистов, в том числе зарубежных. Материалы о «Сибирских мальдивах», на фоне которых можно сделать эффектное селфи, появились, в частности, в изданиях The New York Times и The Guardian. Объект расположен в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступен каждому жителю города.

Теперь территория золоотвала будет охраняться 24 часа в сутки. Кроме этого, он включен в маршрут патрулирования полиции. По всему периметру объекта заработает система видеонаблюдения.

Подобные меры приняты в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность людей, которых привлекает необычный объект.

По словам директора ТЭЦ-5 Олега Зыкова, золоотвал является производственной площадкой особо опасного объекта, а также частной территорией, поэтому находиться посторонним здесь запрещено. «Сейчас из-за любителей красивых фото персоналу станции приходится работать вне штатного режима. В то время как наша главная задача – обеспечение энергетической безопасности города», – отметил директор предприятия. Он напомнил, что заходить в воду и пить ее нельзя.