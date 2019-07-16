Более 30 рейсов задержаны и отменены в трех столичных аэропортах

Причины отмены восьми вылетов из аэропортов Домодедово и Внуково остаются неизвестными.

Согласно электронному табло на сайте «Яндекс.Расписания», всего в трех столичных аэропортах задерживают 24 рейса: девять вылетов из аэропорта Внуково, десять — из Домодедово и еще пять — из Шереметьево.

Кроме того, восемь вылетов из аэропортов Домодедово и Внуково были полностью отменены.

Об аналогичных инцидентах в работе авиагавани Жуковский портал не сообщает. Причины задержки и отмены вылетов также не называются.

Напомним, во вторник, 16 июля, в Москве и области ожидается облачная погода с кратковременными дождями и юго-восточным ветром 5-10 м/с.