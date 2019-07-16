Кратковременные дожди и до +22 градусов тепла пообещали москвичам 16 июля

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в Москве и области во вторник, 16 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки погоду в столичном регионе будет определять ложбина циклона, что обусловит облачность и кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве днем 16 июля достигнет 20..22, по области — до 24 градусов тепла.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм ртутного столба.

По данным специалистов, такая погода благоприятна для всех без исключения. Однако причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия может стать неустойчивое атмосферное давление. Особенно это относится к тем, кто страдает частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоникам и гипертоникам.