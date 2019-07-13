Квартира, в которой убили Михаила Хачатуряна, досталась его сестре

Пока на убитого тремя дочерьми Михаила Хачатуряна заводят дело о растлении, его родственники делят имущество.

В февраля этого года стало известно, что бабушка сестер Хачатурян по отцовской линии Лариса Хачатурян, выписала внучек из той самой злополучной квартиры на Алтуфьевском шоссе, где год назад произошло резонансное убийство.

Как выяснил «Собеседник», в апреле, квартира отошла сестре покойного — Марине Хачатурян.

Напомним, распространенная в сети аудиозапись позволяет предположить, что именно Марина спровоцировала одну из последних cсор между отцом и дочерьми, в результате которой Хачатурян угрожал им убийством по телефону.

Трое дочерей, обвиняемых в том, что зарезали своего отца, в свою очередь обвиняют его в жестоком обращении и сексуальных домогательствах. Весной этого года экспертиза подтвердила слова девочек, находящихся под следствием. В СМИ появились новости о том, что скоро будет заведено дело по статье 134 УК РФ, уже на самого Хачатуряна — посмертно.

Дело сестер Хачатурян сопровождает широкий общественный резонанс. В защиту Марии, Ангелины и Кристины проводятся пикеты по всей стране и за ее пределами.