Взрыв в воинской части в Казахстане мог произойти из-за халатности

Заместитель военного прокурора Казахстана назвал версии причин взрывов боеприпасов в воинской части в Арыси.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в воинской части казахского города Арысь произошел взрыв боеприпасов, после чего там начался пожар. В результате погибли три человека.

Заместитель главного военного прокурора Казахстана Дархан Ержанов на брифинге в среду, 3 июля, заявил, что серди версий причин взрыва следствие рассматривает несоблюдение пожарной безопасности, в том числе короткое замыкание, возгорание легко воспламеняющихся веществ, а также халатность должностных лиц. Об этом пишет «Интерфакс».

Кроме того, прокуратура проверяет, как использовались деньги, выделенные на обеспечение безопасности складов и правильно ли были складированы взрывчатые вещества.