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Один из пострадавших при взрывах в воинской части в Казахстане умер

Происшествия
08:28, 26 июня 2019

Число жертв взрывов боеприпасов в воинской части города Арысь на юге Казахстана увеличилось до трех.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям республиканского управления МВД Нурсултана Нурахметова. 

Отмечается, что за медицинской помощью после взрывов обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы.

Напомним, взрывы в воинской части произошли вечером в понедельник, 24 июня. После этого части начался пожар. Жителей Арыси из-за произошедшего эвакуировали.

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Колумнисты
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Баканов
Константин

обозреватель

И на Украине, и в Грузии несмотря на то, что делают политики с обеих сторон, отношение простых людей к простым россиянам определяется уж точно не российской пропагандой здесь

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Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов


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