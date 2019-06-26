Один из пострадавших при взрывах в воинской части в Казахстане умер

Число жертв взрывов боеприпасов в воинской части города Арысь на юге Казахстана увеличилось до трех.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям республиканского управления МВД Нурсултана Нурахметова.

Отмечается, что за медицинской помощью после взрывов обратились 70 человек, из них 45 госпитализированы.

Напомним, взрывы в воинской части произошли вечером в понедельник, 24 июня. После этого части начался пожар. Жителей Арыси из-за произошедшего эвакуировали.