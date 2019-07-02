Российские авиакомпании отменяют аннулированные властями Чехии рейсы в Прагу

Власти Чехии аннулировали несколько рейсов направлением Москва — Прага — Москва во вторник, 2 июля.

Как сообщается на сайте «Аэрофлота», речь идет о рейсах SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля, которые теперь компания вынуждена отменить.

В пресс-релизе подчеркивается, что Прага аннулировала данные вылеты несмотря на то, что у компании есть все технические возможности для их обеспечения.

По данным «Аэрофлота», рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 будут выполняться — на них, в том числе, будут перевозиться пассажиры отмененных рейсов.

Пассажирам также предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.

Кроме того, к настоящему моменту стало известно, что аналогичная ситуация сложилась и с рейсами в Прагу «Уральских авиалиний», которые компании приходится отменять из-за аннулирования чешскими властями разрешений на полеты.