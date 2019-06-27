Путин пообещал продолжить повышать денежное довольствие силовиков

На приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле президент пообещал ввести новые госгарантии силовикам и военным.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, Владимир Путин посетил ежегодный прием в честь выпускников военных вузов. Выступая на мероприятии, лидер страны подчеркнул, что государство продолжит улучшать медицинское обслуживание для военных и служащих правоохранительных органов, расширять возможности для трудоустройства членов их семей, помогать в решении жилищных вопросов.

«Хочу подчеркнуть: мы будем и дальше совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу, последовательно повышать уровень денежного довольствия», — приводит слова Путина пресс-служба главы государства.

Напомним, весной этого года замглавы МВД России Аркадий Гостев сообщил о снижении уровня жизни полицейских в 2012-2017 годах из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат.