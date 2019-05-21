Замглавы МВД Аркадий Гостев сообщил, что в 2012-2017 годах уровень жизни полицейских в РФ резко упал.

По словам Гостева, которые приводит РИА «Новости», причиной этого стала инфляция и отсутствие индексации зарплат.

«В частности, размеры денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел оставались неизменными с 2012-го по 2017 год, практически шесть лет», — пояснил заместитель главы МВД России. Он добавил, что за это время «произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников».

Как рассказал Аркадий Гостев, денежное довольствие силовиков впервые с 2012 года увеличили на 4% с 1 января 2018 года. Следующая индексация запланирована с 1 октября текущего года.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Путин впервые за четыре года не стал на 10% снижать зарплату чиновникам из своей администрации и аппарата правительства.