Погоду в Москве 27 июня назвали "потенциально опасной" из-за грозы и ветра

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе из-за прогнозируемого дождя с грозой и ветром.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в среду, 26 июня, воздух в Москве прогреется лишь до +17…+20 градусов, а атмосферное давление будет повышенным и в середине дня составит 751 мм ртутного столба.

Как передает агентство городских новостей «Москва», уже 27 июня в столице и области начнутся дожди с грозами и усилением ветра до 13-18 м/с.

В связи с этим в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

При этом до утра четверга в регионе сохраняется «оранжевый» уровень опасности из-за риска возникновения пожаров.