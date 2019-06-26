Двойник Месси обвиняется в обольщении более двадцати девушек

Иранского «двойника» Лионеля Месси обвиняют в том, что он склонил к интимной близости более 20 девушек, пользуясь сходством со знаменитым футболистом.

Как сообщает Newsru.com со ссылкой на французский портал Insolite TV, 27-летний житель Ирана Реза Парастеш якобы склонял девушек к сексу, выдавая себя за 32-летнего аргентинского нападающего «Барселоны». Всего иски к Парастешу предъявили 23 женщины.

Сам иранец категорически опровергает распространенную про него в СМИ информацию и заявляет, что преследованиям подвергся не только он сам, но и его семья и на него «набросился весь мир»: «Подобные новости для исламских стран, например той, где я живу, это просто катастрофа».

Знаменитым Реза Парастеш стал в 2017 году, когда иранское информационное агентство Mehr News Agency сделало с ним фотосессию.

Однажды полиция города Хамедан арестовала мужчину за нарушение общественного порядка: он вышел из автомобиля в футболке «Барселоны» и создал пробку на дороге, поскольку сотни людей выразили желание с ним сфотографироваться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iranian messi ( Messi Irani ) (@rezaparastesh) 26 Апр 2019 в 10:17 PDT

Лионель Месси вместе с «Барселоной» в этом году выиграл чемпионат Испании. В полуфинале Лиги чемпионов каталонцы уступили «Ливерпулю» а в финале Кубка Испании проиграли «Валенсии». В завершившемся сезоне аргентинец сыграл 50 матчей на клубном уровне и стал автором 51 гола.