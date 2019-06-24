Ловившую косаток для "китовой тюрьмы" фирму оштрафовали на 28,1 млн

Суд во Владивостоке приговорил к штрафу в 28,1 млн рублей ООО «Афалина», отловившее четырех косаток для «китовой тюрьмы».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение суда. «Афалина», как установил суд, поймала косаток в незаконном месте вылова и с нарушениями процедур. Кроме того, у компании выявили несоответствие технических средств и типа судов.

«Афалина» вину не признала и намерена решение суда обжаловать.

Напомним, в Находке начали операцию по выпуску белух и косаток из «китовой тюрьмы». Операция займет 4 месяца: млекопитающие должны адаптироваться в новых условиях.