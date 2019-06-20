Белух и косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в море через 4 месяца

Несколько групп белух и косаток, содержащихся в «китовой тюрьме», выпустят в море.

Об этом рассказали в эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным». Ведущая подчеркнула, что президент призвал решить проблему до 1 мая, однако что-то делать для этого начали только за несколько дней до «Прямой линии». Сейчас животных готовят к тому, чтобы их выпустили в открытое море.

Уточняется, что операция продлится 4 месяца. За это время специалисты проведут реадаптацию животных, чтобы они смогли существовать в диких условиях.

Зампредседателя правительства Алексей Гордеев подчеркнул, что правительство примет соответствующие законы, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Ранее сообщалось, что сопровождать косаток при транспортировке к месту выпуска в естественную среду будут тренеры, ученые и ветеринарные врачи.