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Число зрителей "Прямой линии" снизилось почти на полмиллиона за год

Общество
15:32, 24 июня 2019

В 2019 году «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрело минимально число россиян с 2011 года.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Mediascope. Так, 20 июня 2019 года «Прямую линию» посмотрели 5,34 миллиона россиян, в 2018 году передачу смотрели 5,78 миллиона россиян. 

По данным РБК, это самый низкий показатель с 2011 года — тогда «Прямую линию» посмотрели 4,021 миллиона человек.

Данные о просмотрах составлены на основе суммарной аудитории каналов, транслирующих передачу — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и МИР.

Теги: Путин

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Колумнисты
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Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов

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Баканов
Константин

обозреватель

«Ленинград» стал самым точным саундтреком путинской России. И если в России и суждено появиться своему Зеленскому, то это никак не Ургант и не Харламов, а именно Шнур


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