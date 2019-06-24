Число зрителей "Прямой линии" снизилось почти на полмиллиона за год

В 2019 году «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрело минимально число россиян с 2011 года.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Mediascope. Так, 20 июня 2019 года «Прямую линию» посмотрели 5,34 миллиона россиян, в 2018 году передачу смотрели 5,78 миллиона россиян.

По данным РБК, это самый низкий показатель с 2011 года — тогда «Прямую линию» посмотрели 4,021 миллиона человек.

Данные о просмотрах составлены на основе суммарной аудитории каналов, транслирующих передачу — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и МИР.