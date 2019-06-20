В Симферополе расследуют обнаружение крокодильих голов во дворе жилого дома

Отрубленные головы двух взрослых крокодилов обнаружили во дворе многоквартирного дома в центре Симферополя.

Как передает «Интерфакс», госкомитет ветеринарии Крыма начал проверку по факту обнаружения в центре Симферополя отрубленных крокодильих голов.

Уточняется, что останки принадлежат взрослым особям «достаточно маленького размера». В настоящее время двор, в котором была сделана находка дезинфицировали, а сами отрубленные головы забрали ветеринары.

По словам главы госкомитета ветеринарии Валерия Иванова, в настоящее время по факту произошедшего проходит расследование, собираются материалы для возбуждения уголовного дела о жестоком обращении с животными.

Он добавил, что у специалистов уже есть оперативная информация о том, где могут быть другие части тел погибших животных.