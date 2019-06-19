Наука сможет идентифицировать человека по любому волоску с его тела

Одного волоска с любой части тела человека достаточно для его опознания, как показало исследование.

Ученые из США пришли к выводу о том, что опознание человека можно провести всего лишь по одному волоску с любой части тела, а не только с головы. Это очень важная информация для судебно-медицинских экспертов, а также для следователей, которые ведут дела о сексуальных преступлениях.

Ещё в 2016 году учёные разработали метод биологической идентификации, который опирался на информацию, содержащуюся в белках человеческих волос с головы. И вот теперь эта методика получила дальнейшее развитие и усовершенствование, поскольку доказано, что для идентификации человека и доказательств его причастности к тем или иным событиям достаточно волоска с любой части тела, а не только с головы.

В ходе исследования ученые тщательно изучили волосы с рук и из лобковой зоны, сравнив их с волосами с головы. Оказалось, что любые волосы с человеческого тела предоставляют экспертам такую же информацию о личности человека, как и волосы с головы. Более того, авторы исследования смогли легко определять местоположение мельчайших волосков на теле человека, которые попадали им для лабораторного анализа, по специфическому уровню индивидуальных белков.