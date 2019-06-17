Суд сократил срок ареста Леониду Волкова почти вдвое

Московский городской суд сократил срок ареста экс-главе штаба Алексея Навального Леониду Волкову до 8 суток.

Об этом директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в своем твиттере. «Леониду Волкову в Мосгорсуде сократили срок ареста до 8 суток. Выходит завтра в 6:10!» — написал Жданов (орфография и пунктуация сохранены — прим. Sobesednik.ru).

Напомним, Волков был задержан 10 июня сразу после того, как отбыл 20-дневный арест. Суд признал экс-главу штаба Навального виновным в нарушении при организации акции против повышения пенсионного возраста.