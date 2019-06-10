Волкову дали 15 суток сразу после 20-дневного ареста

Суд приговорил главу штаба Алексея Навального Леонида Волкова к 15 суткам административного ареста.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда. Директор «Фонда борьбы с коррупцией», юрист Иван Жданов уточнил, что суд признал Волкова виновным в нарушении при организации акции против повышения пенсионного возраста. Волков вел на своей странице видеотрансляцию акции против пенсионной реформы, которая проходила в Петербурге 9 сентября.

В конце мая Волкова уже задерживали, и тогда суд признал его виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия, повлекшем вред здоровью человека или имущества, и приговорил к 15 суткам ареста. Полицейские вновь задержали главу штаба Навального 10 июня — сразу после того, как оппозиционер отбыл предыдущий срок наказания.