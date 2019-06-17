Отсутствие осадков и +27 градусов пообещали москвичам 17 июня

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 17 июня.

Напомним, накануне Росгидромет повысил уровень погодной опасности в столице до «оранжевого» из-за риска стихийных бедствий и высокой пожароопасности.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион вновь окажется на периферии антициклона, что обусловит теплую погоду с переменной облачностью и отсутствием осадков.

Температура воздуха в Москве днем 17 июня достигнет отметки +25..+27, по области — до 22..27 градусов тепла.

Ветер подует с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм ртутного столба.

По данным специалистов, для большинства людей, включая метеозависимых, такие погодные условия будут индифферентными за счет благоприятного температурного и влажностного режима, нормального содержания кислорода в воздухе.