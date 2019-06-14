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У сотрудника ФСБ, якобы связанного с делом Голунова, нашли заграничный бизнес

Общество
10:49, 14 июня 2019

«Новая газета» выпустила статью о бизнесе и зарубежном имуществе семьи подполковника ФСБ Марата Медоева.

Ранее издание «Медуза» пообещало в течение месяца опубликовать новое расследование Ивана Голунова, над которым он начал работать перед своим задержанием. Известно, что материал журналиста посвящен московскому рынку похоронных услуг. Кроме того, онлайн-издание «Проект» сообщало, что в расследовании Голунова фигурировал глава управления ФСБ по Москве и области генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник Марат Медоев. Сам журналист на заседании суда 8 июня, где ему избиралась мера пресечения, заявил, что в статье, над которой он работал, «есть сведения о связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области». Он также рассказал об угрозах, которые получал в связи с готовящейся публикацией.

Как сообщаетя в совместном расследовании журналистов из «Новой газеты», Чехии и Словакии, родителям упомянутого выше подполковника ФСБ Марата Медоева принадлежит дом под Братиславой, стоимость которого оценивается в 250–600 тысяч евро. Кроме того, неподалеку от родителей в отдельной вилле с бассейном проживает дочь Медоевых Майя и ее муж Петр Овсянников.

Газета уточняет, что мать правоохранителя Ирина Медоева владеет в Братиславе компанией Medeva, которая занимается управлением недвижимостью, а Медоев-старший всю жизнь проработал в органах госбезопасности РФ.

Журналистам расследовательского центра Словакии ICJK удалось побеседовать с отцом подполковника Игорем Медоевым. По его словам, «ни он, ни его сын не имеют никакого отношения» к аресту Ивана Голунова.

«Когда я вернусь в Россию, я хотел бы встретиться с Голуновым и объяснить, что мы ни при чем. Я попрошу его написать, что мы не имеем отношения к его аресту», — заявил Медоев, добавив, что недвижимость под Братиславой была куплена им на средства, полученные после продажи коттеджа в России.

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