Расследование, над которым Голунов работал до задержания, выпустят в июле

Главный редактор «Медузы» пообещал в течение месяца опубликовать новое расследование Ивана Голунова.

Как передают портал «МБХ-медиа» и газета «Ведомости» со ссылкой на главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова, новое расследование Ивана Голунова, над которым журналист начал работать перед своим задержанием, будет опубликовано в течение месяца.

Отмечается, что материал Голунова вновь будет посвящен ритуальному бизнесу — теме, которая, как предполагается, стала причиной заведения на него уголовного дела.

После того, как Никулинский суд отправил журналиста под домашний арест, запретив пользоваться средствами связи, в редакции решили продолжить начатую Голуновым работу, передав расследование троим сотрудникам «Медузы» и еще шестерым журналистам из других изданий. На тот момент редактор Иван Колпаков говорил, что работа над расследованием займет несколько недель.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении московских генералов, под чьим началом работали полицейские, задержавшие Ивана Голунова.