"Панургово стадо" Алексея Хотина

Зачем экс-владелец «Югры» настраивает вкладчиков банка против государства в лице АСВ и нагнетает напряженность среди «превышенцев»

Вкладчики банка «Югра» оказались в подвешенной ситуации после срыва собрания Комитета кредиторов 10 июня. Лидеры не смогли между собой договориться, обвиняли друг друга в продажности, эгоизме и прочих грехах, но результат этих перепалок оказался на руку Алексею Хотину. Реализация активов экс-банкира затягивается, время работает на Хотина. Это признал и Николай Николаев в ходе полемики с вкладчиками на странице «превышенцев» банка «Югра» «ВКонтакте»: «Вообще срыв собрания в конечном счёте на руку только Хотину».

К Николаю Николаеву у вкладчиков возникло много вопросов. Он воздержался от голосования, и на Николаева большинство кредиторов банка возлагают ответственность за срыв собрания. В реальности не меньшую ответственность несут Николай Шевченко и Зиля Бараева, но именно Николаев в сложившейся ситуации послужил «громоотводом». Сам он осознает этот факт и активно оправдывается в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Николаев и Зиля Бараева // фото: cоцсети

После провала собрания Николаев опубликовал специальный пост, в котором объяснил свое поведение тактическими расчетами (орфография и пунктуация оригинала): «Многие могли обратить внимание на моё баранье поведение. Именно так и только так можно чего то достичь. Из-за этой черты характера я кинул Хотина. То бишь посмел это сделать. Как и кто поступил бы на моем месте — вопрос отдельного большого дискусса. 1,5 года я водил за нос вкладчиков, по мнению многих вкладчиков, но именно вчера и только вчера люди увидели воочию почему сотрудничество с Хотиным, до определенного момента, было НУЖНО! Для достижения результата он использовал множество рычагов, таких как пиар машина, нейролингвистическоое программирование, социальная инженерия, актёры, подтасовки фактов, купленные представители общественности и продвижение законодательных инициатив (исключения АСВ). Список не полный. На кону стоит не только Банк «Югра» с дырой в 5 годовых бюджетов г. Екатеринбурга, но и деньги, имущество, личная свобода целого клана высокопоставленных должностных лиц».

Николай Николаев также объявил в своей «объяснительной» Хотина «абсолютным злом», с которым намерен бороться до победного конца. Вряд ли надо объяснять обманутым вкладчикам, что экс-банкир далеко не «добрый дядя». Но драматичный стиль Николаева выдает его желание позиционировать себя в качестве «бесстрашного борца», героя, противостоящего «абсолютному злу» в лице Хотина.

Но почему все эти героические усилия играют на руку Хотину, а не вкладчикам? Даже если предположить, что лидеры «превышенцев» кристально честны, их действия в итоге не ведут к положительным результатам для кредиторов банка.

Николаев перечислил в своем посте методы, которые использует Хотин для достижения своих целей: пиар, НЛП, социальная инженерия, актеры и т. д. Этот «слив» со стороны Николаева свидетельствует о том, что на Хотина работают специалисты по информационным и психологическим войнам. Они манипулируются как на уровне массовой и групповой психологии, так и на уровне индивидуальной.

Манипуляции на уровне массовой психологии осуществляются через, главным образом, через публикации в СМИ.

Манипуляции группами вкладчиков — через группы в соцсетях и работу «активистов» Хотина с группами кредиторов «вживую», как это было на прошедшем 10 июня собрании.

Индивидуальные манипуляции направлены на лидеров «превышенцев». С учетом их психологических особенностей подход к каждому из них свой.

Хотин и его команда психологов разыгрывают шахматную партию, в которой они пытаются обыграть и государство, и вкладчиков. В частности, к собранию 10 июня готовили общественное мнение через СМИ, обрабатывали вкладчиков в соцсетях, посеяли раздор между лидерами «превышенцев» Николаем Николаевым и Николаем Шевченко и Зилей Бараевой.

Николай Николаев и Зиля Бараева // фото: cоцсети

Следует отметить успешное использование личностных особенностей Николаева в интересах Хотина. Николаев проявляет в своих публичных высказываниях явные признаки вождизма и «головокружения от успехов». Он заявляет, что хочет «прижать к стенке» Хотина, полон решимости обыграть экс-банкира. Николаев вступает в перепалку с вкладчиками во «ВКонтакте», открыто демонстрируя, что не боится последствий. Психологи Хотина обязаны были по долгу службы воспользоваться тем, что Николаев «поплыл», и воспользовались.

Технология проста и была известна еще Франсуа Рабле, который описал, как Панург выбросил за борт вожака бараньего стада, а остальные бараны бросились вслед за вожаком в воду. Этот эпизод из «Гаргантюа и Пантагрюэля» породил термин «панургово стадо», т. е. толпа, послушно следующая за своим вожаком даже в пропасть.

Николай Николаев написал в своем посте о своем «бараньем поведении» на собрании 10 июня. Знающие вдоль и поперек особенности личности Николаева психологи Хотина заранее просчитали ситуацию и с помощью своих «активистов» умело подталкивали Николаева вести себя «по-бараньи». Результат был достигнут — собрание было сорвано.

Николаев пытается вновь мобилизовать вокруг себя сторонников активной перепиской во «ВКонтакте» с вкладчиками. Но и сам Николаев, и те, кто «прыгнул» с ним за борт, — уже отработанный материал для команды Хотина. Вместо поверженного героя вкладчикам предложат новые кандидатуры «спасителей». Выполнивших свою функцию персонажей в этом «сериале» заменят новые. Под них напишут новый сценарий и продолжат «водить вкладчиков по пустыне».

Эта карусель может крутиться еще долго. Для Хотина важно успеть вывести свои активы и оставить на месте банка «Югра» пустышку. Стравливание вкладчиков банка с государством в лице АСВ, нагнетание напряженности среди «превышенцев» дают в руки Алексею Хотину и политические карты. Ведь вместо уронившего знамя «борьбы» Николая Николаева на роль «вождя» психологи Хотина могут выдвинуть некий клон Алексея Навального, который призовет вкладчиков на массовые акции протеста.

В чат «ВКонтакте» вбрасывается идея обратиться с вопросом к Владимиру Путину, и тут же следуют комментарии о бесполезности такого обращения. Гневные филиппики в адрес АСВ и Центробанка на странице «превышенцев» появляются в избытке. Но недовольство все больше обращается против не конкретных организаций, а государства. Главой же государства является президент Путин. Требовать его личного вмешательства всеми доступными способами — такую задачу могут поставить технологи Хотина перед управляемыми «активистами» и политизировать полемику среди вкладчиков «Югры».

Зачем это Алексею Хотину? Все очень просто. Чтобы шантажировать власть и добиться освобождения из-под домашнего ареста. А дальше эмиграция и шикарная жизнь на выведенные из России деньги. Вполне реалистичный план, если учесть «зомбированность» вкладчиков «Югры», несовершенство российского законодательства в части реализации активов обанкротившихся банков и начавшуюся политическую «движуху» в связи делом журналиста Голунова.

Хотин играет по-крупному и с дальним прицелом. Пока шахматная партия развивается для него вполне успешно. Но правоохранители тоже не сидят сложа руки и еще не сказали своего последнего слова.

Сергей Самохин