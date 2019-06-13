Каждый четвертый россиянин потратил бы выигранный $1 млн на себя и близких

Холдинг «Ромир» выяснил, на что россияне готовы потратить выигранный в лотерею миллион долларов.

Согласно результатам исследования, каждый четвертый россиянин в случае выигрыша в лотерею одного миллиона долларов потратил бы деньги на образование и здоровье для себя и своих близких. При этом почти столько же участников опроса (24%) в первую очередь купили бы недвижимость, автомобили и предметы роскоши.

Среди прочих вариантов респонденты называли банковский вклад (18%), создание своего бизнеса (15%), путешествие (5%), благотворительность (4%), «покутить» (1%), а также развитие науки и техники (1%).

«Непростые времена и экономические трудности меняют взгляды наших респондентов. Если в предыдущие годы, 2012-й и 2006-й, треть наших соотечественников сразу намеревалась потратить шальной миллион на предметы роскоши, то сегодня россияне больше задумываются о создании собственной безопасности. Россияне становятся более рациональными и финансово подкованными», — объяснил результаты исследования президент «Ромира» Андрей Милехин.