Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на госпитализацию главы RT Маргариты Симоньян.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем 6 июня в здании радиостанции «Эхо Москвы», когда юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь попыталась взять комментарий у главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян. Через некоторое время после своего отказа разговаривать с юристом Симоньян была госпитализирована из-за угрозы прерывания беременности.

Как передает Znak.com, официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала данную ситуацию в своем Facebook.

«Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить», — написала Захарова, получив множество гневных комментариев с критикой грубой шутки.

При этом «Интерфакс» со ссылкой на главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова сообщает, что Симоньян уже сняли капельницу.

«Маргарите Симоньян сняли капельницу. При этом, поскольку беременность 18 недель, врачи предполагают постоянное наблюдение», — приводит агентство слова Венедиктова.