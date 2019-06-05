Вне стандартов контроля – Москва задает высокую планку в организации школьного питания

Чтобы повысить качество горячих обедов в столовых детских учреждений столичные комбинаты нередко прибегают к нестандартным решениям. Одно из таких — реестр недобросовестных сотрудников кухни.

Поваров и посудомойщиц, по вине которых произошло нарушение, руководство московских комбинатов «знает в лицо». Ассоциация предприятий социального питания создала реестр недобросовестных сотрудников пищеблоков. В черном списке имена тех, чья профессиональная деятельность противоречила трудовой дисциплине, а также работников, которые не привыкли соблюдать правила технологического процесса. Между тем, доступ к базе данных СРО есть у всех директоров столичных комбинатов. Если фамилия уволенного сотрудника внесена в реестр, он навсегда лишается шанса продолжить карьеру в сфере школьного питания. «Недобросовестный сотрудник, разоблаченный на одном комбинате, не сможет устроиться в компанию другого округа Москвы и навредить еще и там», — рассказывает владелец компаний «Комбинат дошкольного питания», «Московский школьник» и «Школьник-ЮЗ» Павел Панфилов.

Кстати, формирование системы школьного питания в Москве идет при непосредственном участии СРО. Именно некоммерческая организация задает трудовые стандарты и критерии оценки поставщиков.