Москва попала в пятерку самых экологически чистых российских регионов по итогам весны 2019 года.

Как говорится в сообщении общественной организации «Зеленый патруль», самым чистым регионом прошедшей весной стала Тамбовская область. Сразу за ней идут Алтайский край, Республика Алтай, Белгородская область и Москва.

При этом главным аутсайдером экологического рейтинга оказалась Свердловская область. В тройку самых грязных регионов также вошли Челябинская и Иркутская области.

Напомним, жители Екатеринбурга в настоящее время выступают против возведения храма в центре города. По их словам, ради строительства церкви будет снесен сквер, который необходим региону, стабильно занимающему последние позиции в экологических рейтингах.