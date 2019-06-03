Комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей поддержал введение уголовной ответственности за издевательства в соцсетях.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в Госдуме приветствуют разработку законопроекта, согласно которому в России установят уголовную ответственность за травлю в интернете, которая в том числе доводит детей до самоубийств.

«Мы, например, уже давно закрываем сайты, где детей призывают к суициду. Мы работаем в этом направлении. Ввести уголовную ответственность за издевательства в интернете, которые доводят детей до самоубийства — правильное предложение. Я тоже за эту идею», — объяснила свою позицию глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

При этом отмечается, что отслеживать и прекращать буллинг и троллинг в соцсетях обяжут самих собственников сайтов.