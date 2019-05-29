Генпрокурор РФ заявил, что катастрофа SSJ-100 была следствием несоответствия российской авиаотрасли международным правилам.

Как передает «Интерефакс», такое заявление Юрий Чайка сделал в «ходе правительственного» часа в Госдуме 29 мая.

По его словам, Генпрокуратура уже несколько лет безуспешно добивается от госорганов и авиапредприятий решения многих вопросов. В частности, госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, а обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, до сих пор не выполнены.

«До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года», — заявил российский генпрокурор.

Он добавил также, что Минтранс все еще не разработал единые стандарты для сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала.

Напомним, ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс проверить соответствие конструкции самолета Superjet международным правилам после ЧП в Шереметьево, однако в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) такую просьбу расценили как попытку давления на расследование.



