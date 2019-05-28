Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила Минтранс проверить самолет Superjet после ЧП в Шереметьево.

Согласно письму ассоциации, отправленному в министерство 24 мая, на фоне катастрофы Superjet авиакомпании обеспокоились вопросом соответствия самолетов SSJ-100 сертификационным требованиям.

В частности, сомнения у АЭВТ вызывает система защиты самолета от поражения статическим электричеством. Также Минтрансу предлагают проверить прочность кессона крыла и шасси, поскольку разрушение шасси, по мнению специалистов, не должно влиять на целостность топливных систем.

Кроме того, в ассоциации призывают оценить работу системы управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

«АЭВТ обеспокоена авиационным происшествием с RRJ 95B RA-89098, происшедшим 5 мая в Шереметьево. Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому. Сегодня авиакомпании-члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов RRJ-95B», — говорится в письме ассоциации, текст которого приводит «Коммерсант».

При этом в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) просьбу АЭВТ к Минтрансу расценили как попытку давления на расследование катастрофы.

«До получения результатов работы комиссии любые предположения некорректны и непрофессиональны. Что и где надо проверить, будет следовать из выводов комиссии. Мы не сомневаемся в ее профессионализме и объективности», — заявили в ОАК, добавив, что «высокая надежность и безопасность работы систем, агрегатов и элементов конструкции самолета» подтверждены европейской сертификацией SSJ-100.

Напомним, ранее стало известно, что недостатки конструкции самолета Sukhoi Superjet 100 рассматриваются в качестве возможной версии катастрофы в Шереметьево.