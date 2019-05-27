Президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить из партии напавшего на журналиста чиновника Сергея Зайцева.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 22 мая, когда после вопроса журналиста телеканала «Россия-24» Ивана Литомина о расходовании бюджетных средств на переселение погорельцев глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на коррепондента с кулаками. Позднее СКР завел на чиновника уголовное дело.

Согласно сообщению пресс-службы «Единой России», президиум генсовета партии принял решение исключить Зайцева из своих рядов. Кроме того, президиум передал поручение президиуму регионального политсовета приостановить полномочия господина Зайцева как секретаря местного отделения «Единой России» и рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности главы района.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал произошедшее «очередным приступом "белой чиновничьей горячки"». По его мнению, это было «неадекватное и неприемлемое поведение».

«Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг, не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти», — прокомментировал произошедшее Турчак.