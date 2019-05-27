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В "ЕР" драку главы района в Хакасии назвали "приступом чиновничьей горячки"

Общество
14:22, 27 мая 2019

Президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить из партии напавшего на журналиста чиновника Сергея Зайцева.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 22 мая, когда после вопроса журналиста телеканала «Россия-24» Ивана Литомина о расходовании бюджетных средств на переселение погорельцев глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на коррепондента с кулаками. Позднее СКР завел на чиновника уголовное дело.

Согласно сообщению пресс-службы «Единой России», президиум генсовета партии принял решение исключить Зайцева из своих рядов. Кроме того, президиум передал поручение президиуму регионального политсовета приостановить полномочия господина Зайцева как секретаря местного отделения «Единой России» и рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности главы района.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал произошедшее «очередным приступом "белой чиновничьей горячки"». По его мнению, это было «неадекватное и неприемлемое поведение».

«Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг, не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти», — прокомментировал произошедшее Турчак.

Теги: "Единая Россия"

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Константин

обозреватель

Собрать стадионы и рубануть этого самого бабла – только и всего. Печально, что за всем этим больше не просматривается ни философии, ни стёба над собой и всеми нами. Мы-то вас любим. Если это взаимно, зачем эти разводки?

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журналист

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писатель, журналист

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