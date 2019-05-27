На главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева завели дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел 22 мая, когда после вопроса журналиста телеканала «Россия-24» Ивана Литомина о расходовании бюджетных средств на переселение погорельцев хакасский чиновник Сергей Зайцев напал на коррепондента с кулаками.

Как говорится в заявлении Следственного комитета России, после проведенной проверки было принято решение возбудить по данному факту уголовное дело. Отмечается, что глава Ширинского района обвиняется по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Сам Зайцев назвал случившееся «спланированной провокацией». По словам чиновника, журналисты не согласовали с ним интервью заранее. Вместо этого они пришли к нему в кабинет без предупреждения и начали обвинять в коррупции.

«Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут. Просто нельзя было разговаривать. Попытался вытолкать его из кабинета. Очень активное сопротивление. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня», — заявил он РИА «Новости».