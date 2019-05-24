Минкомсвязь перечислила возможные угрозы, которые могут послужить причиной изоляции российского интернета.

Согласно проекту постановления министерства связи, российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления в случае возникновения угроз трех уровней.

К ним относятся угроза целостности (невозможна установка соединения и передача информации между пользователями), угроза устойчивости (частично не работает оборудование или происходят природные или техногенные катастрофы) и угроза безопасности (попытки взлома оборудования провайдеров или оказание «дестабилизирующего внутреннего или внешнего информационного воздействия» на сети связи).

Кроме того, управление рунетом в том случае, если вероятность угрозы определяется как высокая, на себя будет брать Роскомнадзор.

Напомним, 16 апреля текущего года депутаты Госдумы проголосовали за принятие так называемого закона о «суверенном рунете» в окончательном чтении.