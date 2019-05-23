Адвокат рассказал, что Михаил Абызов никогда не жил в квартире, в которой нашли наркотики.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в квартире бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, арестованного по обвинению в создании преступного сообщества и мошенничестве, нашли наркотики.

Как передает «Интерфакс», адвокат экс-чиновника Александр Аснис рассказал, что следствие не имеет претензий к Абызову по поводу наркотиков, поскольку тот никогда не жил в арендованной им квартире.

«В этой квартире проходил ремонт, и каким образом там оказалось это незначительное количество наркотиков — неизвестно. Следствие не предъявляет Абызову никаких претензий по поводу этого наркотика», — приводит слова юриста агентство.