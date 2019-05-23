Жена и сын Абызова остались "без средств к существованию"

Суд арестовал деньги, переведенные экс-министром Михаилом Абызовым своей жене и сыну.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в квартире Михаила Абызова нашли наркотики.

Адвокат экс-министра Сергей Дрозда рассказал журналистам, что следствие наложило арест на деньги, которые Абызов перевел своей жене и сыну.

«Да, действительно, 30 млн были переведены сыну, а вторые 30 млн — его гражданской жене, у которой малолетний ребенок. А сейчас эти люди остались без средства к существованию», — цитирует Дрозду «Интерфакс».

Адвокат также заявил, что считает арест средств — попыткой давления, с целью «сломать тех, в отношении кого такая мера пресечения избирается».